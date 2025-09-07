Скидки
Северная Македония — Лихтенштейн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Месси сделал заявление по поводу возможного завершения карьеры футболиста

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Венесуэлой (3:0) ответил на вопрос о возможном уходе из футбола.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

«Я не хочу, чтобы это когда-нибудь заканчивалось, но понимаю, что момент приближается. Это произойдёт тогда, когда должно произойти. А пока – всё идёт шаг за шагом, я живу сегодняшним днем.

Я надеюсь хорошо закончить год, чтобы потом провести хорошую предсезонную подготовку.

В начале я был очень взволнован – гимн, мои дети… В голове промелькнуло много мыслей. Это был очень красивый и особенный день для меня», – приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в Х.

Напомним, ранее сообщалось, что этот матч может стать для Месси последним в его карьере в сборной.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

