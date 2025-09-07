Лаутаро Мартинес высказался об уходе Индзаги из «Интера»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес дал комментарий по поводу ухода из клуба главного тренера Симоне Индзаги.

«Каждый вправе принимать собственные решения. Тренер никогда не говорил нам, что получил предложение или что собирается уходить. Поэтому мы были далеки от всех слухов и сосредоточены на своих задачах. Он всегда проявлял профессионализм. С ним нам было очень комфортно, он был нашей движущей силой», — приводит слова аргентинского нападающего France Football.

Напомним, Симоне Индзаги стал главным тренером «Аль-Хиляля» 5 июня 2025 года. Итальянский специалист возглавлял «Интер» с лета 2021 года.