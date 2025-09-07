Николо Скира назвал кандидата на замену уволеного из «Байера» Эрика тен Хага

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта может возглавить «Байер», сообщает инсайдер Николо Скира на своей страничке в соцсетях.

По сведениям журналиста, посредники предложили леверкузенской команде кандидатуру 42-летнего итальянца, однако ответ клуба пока неизвестен.

Бывший главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг был уволен немецким клубом 1 сентября.

Напомним, Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» перед стартом прошлого сезона. В позапрошлогоднем розыгрыше Серии А тренер работал в «Болонье», с которой занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Летом 2025 года Мотта заключил с «Ювентусом» трёхлетний контракт с зарплатой € 5 млн за сезон, однако уже в апреле был уволен со своего поста.

