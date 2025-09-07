Семак высказался об игре молодых футболистов в товарищеском матче «Зенита» со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру молодых футболистов в товарищеском матче со «Сьоном» (5:3).

«Главное, что ребята смогли почувствовать атмосферу, приняли участие в хорошем матче. Думаю, для них и для их профессионального становления это большой плюс. Все старались — молодцы. Не всем было так легко выходить, как Денису Терентьеву, у которого за плечами большой опыт. Молодым ребятам, конечно, сложно, но через ошибки и такие матчи будут прогрессировать. Приглашаем тех, кто на сегодняшний день лучше других и кто больше заслуживает появления в основной команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча проходила во время паузы на матчи сборных.