Лаутаро Мартинес обошёл Марадону в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес поднялся на пятое место среди лучших бомбардиров в истории своей национальной команды.

В отборочном матче ЧМ-2026 против Венесуэлы (3:0) нападающий отличился голом, который стал для него 33-м в составе «альбиселесте». Благодаря этому результату он обошел легендарного Диего Марадону (32 гола) и вышел на единоличное пятое место в этом списке.

Больше Лаутаро в сборной забили только Эрнан Креспо (35 голов), Серхио Агуэро (42), Габриэль Батистута (54), а также Лионель Месси (114).

Напомним, Аргентина уже гарантировала себе участие в чемпионате мира 2026 года.

Гол Лаутаро Мартинеса принёс сборной Аргентины победу над Чили