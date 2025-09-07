Скидки
Главная Футбол Новости

Лаутаро Мартинес обошёл Марадону в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины

Лаутаро Мартинес обошёл Марадону в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины
Комментарии

Форвард сборной Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес поднялся на пятое место среди лучших бомбардиров в истории своей национальной команды.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

В отборочном матче ЧМ-2026 против Венесуэлы (3:0) нападающий отличился голом, который стал для него 33-м в составе «альбиселесте». Благодаря этому результату он обошел легендарного Диего Марадону (32 гола) и вышел на единоличное пятое место в этом списке.

Больше Лаутаро в сборной забили только Эрнан Креспо (35 голов), Серхио Агуэро (42), Габриэль Батистута (54), а также Лионель Месси (114).

Напомним, Аргентина уже гарантировала себе участие в чемпионате мира 2026 года.

Гол Лаутаро Мартинеса принёс сборной Аргентины победу над Чили

Месси сделал заявление по поводу возможного завершения карьеры футболиста
