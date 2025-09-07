Арда Гюлер: когда тебя представляют игроком «Реала», это похоже на свадьбу

20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился впечатлениями от игры за королевский клуб.

«Когда тебя представляют игроком «Реала», это похоже на свадьбу. Контракт подписывается на 6 лет, но идея в том, чтобы быть вместе на всю жизнь», — приводит слова турецкого футболиста пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Гюлер провёл за мадридский клуб девять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Его трудовое соглашение с мадридским «Реалом» действует до 2029 года. По информации предоставленной интернет-порталом Тransfermarkt стоимость игрока оценивается в € 45 млн.