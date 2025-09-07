Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Лихтенштейн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арда Гюлер: когда тебя представляют игроком «Реала», это похоже на свадьбу

Арда Гюлер: когда тебя представляют игроком «Реала», это похоже на свадьбу
Комментарии

20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился впечатлениями от игры за королевский клуб.

«Когда тебя представляют игроком «Реала», это похоже на свадьбу. Контракт подписывается на 6 лет, но идея в том, чтобы быть вместе на всю жизнь», — приводит слова турецкого футболиста пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Гюлер провёл за мадридский клуб девять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Его трудовое соглашение с мадридским «Реалом» действует до 2029 года. По информации предоставленной интернет-порталом Тransfermarkt стоимость игрока оценивается в € 45 млн.

Материалы по теме
Арда Гюлер — первый игрок, создавший 10 голевых моментов в топ-5 лигах в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android