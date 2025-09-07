Скидки
Марк Кукурелья поделился мнением о разнице между Ла Лигой и АПЛ

27-летний защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал ситуацию в главных европейских лигах.

«Я думаю, что распределение средств в Англии более сбалансированное и это уравновешивает ситуацию в лиге. «Сандерленд» инвестировал € 200 млн, а «Кристал Пэлас» подписал двух лучших игроков Ла Лиги. Это то, что им нужно исправить, потому что Ла Лига отстаёт от Премьер-лиги, и это привлекает игроков в Англию», — приводит слова Кукурельи AS.

Испанский защитник играет за «Челси» с 2022 года. Его трудовое соглашение с лондонским клубом действует до лета 2028 года. По информации, предоставленной интернет-порталом Тransfermarkt, стоимость игрока составляет в € 35 млн.

