Северная Македония — Лихтенштейн. Прямая трансляция
19:00 Мск
Футбол Новости

Илья Забарный ответил на вопрос о сложности выступления с Матвеем Сафоновым
Защитник «ПСЖ» и сборной Украины Илья Забарный отреагировал на вопрос о российском вратаре парижского клуба Матвее Сафонове.

— Все знают, что вы играете в клубе с футболистом из России Сафоновым. Было ли это для вас сложным вопросом, обсуждали ли вы его с тренером?
— Я уже говорил об этом в интервью. Если хотите, можете найти и посмотреть. Сейчас я полностью сфокусирован на сборной. Давайте говорить о сборной Украины, — приводит слова защитника официальный сайт УАФ.

Напомним, Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный эмоционально высказался о поражении Украины от Франции
