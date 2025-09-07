«Никогда не испытывал такой глубокой боли». Лаутаро Мартинес — о поражении в финале ЛЧ
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался об эмоциях, которые испытал после поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5).
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Никогда не испытывал такой глубокой боли. Я хотел поговорить с товарищами по команде, но не мог. Ничего не получалось. Я был в ступоре. Я был немного встревожен и расстроен, потому что это был тяжёлый удар. У нас был шанс выиграть три трофея, но в итоге мы не получили ни одного», — приводит слова аргентинского нападающего France Football.
Аргентинский защитник играет за «Интер» с 2018 года. Его трудовое соглашение с миланским клубом действует до лета 2029 года. По информации, предоставленной интернет-порталом Тransfermarkt, стоимость игрока составляет € 95 млн.
