Футбол Новости

Нагельсман высказался о возможном увольнении из сборной Германии

Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос о том, боится ли он увольнения в случае неудачи в следующем матче.

«Боюсь ли потерять работу в случае в случае поражения от Северной Ирландии? Нет. Бояться ничего не стоит. У меня по-прежнему хватает смелости хотеть выигрывать каждый матч. Команда важнее меня. Я не боюсь.

Я не читаю всё подряд. Думаю, что мне хватает ума понять, что пишут в медиа, даже если сам этого не вижу. Отношусь к этому спокойно. Когда всё идёт хорошо — всё идёт хорошо. Мы сыграли плохо и провели неудачный матч. Тогда нужно принять критику, но я не собираюсь всё менять.

Я отстаиваю определённые принципы и не могу их изменить. В противном случае я был бы не тренером сборной, а тренером команды журналистов», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Напомним, в матче 1-го тура отбора европейской квалификации к чемпионату мира – 2026 со Словакией немцы проиграли со счётом 0:2. Сегодня Германия сыграет во 2-м туре с Северной Ирландией.

Комментарии
