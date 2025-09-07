Скидки
«Он по-прежнему голоден до успеха». Главный тренер «Кремонезе» — о Варди

Главный тренер «Кремонезе» Давиде Никола поделился впечатлениями о новом нападающем команды Джейми Варди.

«Когда мы поняли, что сделка возможна, мы начали объяснять ему, что хотим построить. Почувствовать реакцию и быть выбранным с этой точки зрения было важно. Он по-прежнему голоден до успеха», — приводит слова Николы Football Italia.

Напомним, английский форвард присоединился к «Кремонезе» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления при выполнении определённых условий. В прошлом сезоне Варди забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за «Лестер Сити», где становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.


