Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Это просто безумие». Вега — об атмосфере на стадионе во время матча «Зенит» — «Сьон»

«Это просто безумие». Вега — об атмосфере на стадионе во время матча «Зенит» — «Сьон»
Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался об атмосфере на стадионе во время товарищеского матча со «Сьоном».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

Напомним, встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия) в присутствии 26 тысяч зрителей.

«То, что на контрольную игру пришло столько людей, — это просто безумие. Но скажу честно, я ожидал чего-то подобного, рассчитывал на это, потому что «Зенит» — гигантский клуб, и я счастлив быть здесь!» — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча проходила во время паузы на матчи сборных. Роман Вега вышел в основном составе и был заменён на 82-й минуте. На счету аргентинца забитый мяч и две результативные передачи.

