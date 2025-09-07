«Это просто безумие». Вега — об атмосфере на стадионе во время матча «Зенит» — «Сьон»

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался об атмосфере на стадионе во время товарищеского матча со «Сьоном».

Напомним, встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия) в присутствии 26 тысяч зрителей.

«То, что на контрольную игру пришло столько людей, — это просто безумие. Но скажу честно, я ожидал чего-то подобного, рассчитывал на это, потому что «Зенит» — гигантский клуб, и я счастлив быть здесь!» — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча проходила во время паузы на матчи сборных. Роман Вега вышел в основном составе и был заменён на 82-й минуте. На счету аргентинца забитый мяч и две результативные передачи.