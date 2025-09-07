Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ЦСКА сделал предложение о переходе нападающего «Бока Хуниорс» — Грова

ЦСКА сделал предложение о переходе нападающего «Бока Хуниорс» — Грова
Московский ЦСКА проявил интерес к 24-летнему нападающему «Бока Хуниорс» Кевину Зенону и сделал предложение о переходе аргентинского игрока. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на Зенона также претендует греческий «Олимпиакос», сделавший предложение о подписании футболиста.

Зенон выступает в составе «Бока Хуниорс» с января 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

