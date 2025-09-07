Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 7 сентября

Расписание матчей Первой лиги 7 сентября
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, стартует 9-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги 7 сентября (время московское):

16:00 «Родина» – «Енисей»;
17:00 «КАМАЗ» – «Торпедо»;
17:00 «Шинник» – «Волга»;
18:00 «Ротор» – «СКА-Хабаровск»;
18:00 «Черноморец» – «Уфа».

Турнирную таблицу после восьми туров чемпионата возглавляет екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом с тем же количеством очков идёт воронежский «Факел». В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе
Эксклюзив
«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android