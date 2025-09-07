Расписание матчей Первой лиги 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, стартует 9-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги 7 сентября (время московское):

16:00 «Родина» – «Енисей»;

17:00 «КАМАЗ» – «Торпедо»;

17:00 «Шинник» – «Волга»;

18:00 «Ротор» – «СКА-Хабаровск»;

18:00 «Черноморец» – «Уфа».

Турнирную таблицу после восьми туров чемпионата возглавляет екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом с тем же количеством очков идёт воронежский «Факел». В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.