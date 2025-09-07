«Бешикташ» нацелился на нападающего «Ливерпуля» — Романо

В последние 48 часов «Бешикташ» пытался связаться с нападающим «Ливерпуля» Федерико Кьезой с целью узнать его позицию относительно возможного перехода в турецкий клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, мерсисайдцы не отдадут вингера в аренду. «Красные» рассмотрят только предложение о постоянном трансфере Кьезы. Подчёркивается, что позиция самого футболиста относительно перехода в «Бешикташ» остаётся неясной.

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

