Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 7 сентября (время московское):
16:00. Грузия – Болгария;
19:00. Литва – Нидерланды;
19:00. Северная Македония – Лихтенштейн;
21:45. Бельгия – Казахстан;
21:45. Польша – Финляндия;
21:45. Люксембург – Словакия;
21:45. Германия – Северная Ирландия;
21:45. Турция – Испания.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
Самые большие стадионы мира: