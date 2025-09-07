Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 7 сентября (время московское):

16:00. Грузия – Болгария;

19:00. Литва – Нидерланды;

19:00. Северная Македония – Лихтенштейн;

21:45. Бельгия – Казахстан;

21:45. Польша – Финляндия;

21:45. Люксембург – Словакия;

21:45. Германия – Северная Ирландия;

21:45. Турция – Испания.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

