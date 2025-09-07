Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Вега — о голе в ворота «Сьона»: удалось показать, на что я способен

Аудио-версия:
Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о прошедшем матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля. На счету аргентинца забитый мяч и две результативные передачи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

— Расскажите подробнее про ваш гол. Отличные индивидуальные действия были перед ним!
— Да, удалось показать то, на что я способен. Забил — и почувствовал облегчение! Слава богу, гол вышел красивым.

— Подобные мячи случались в вашей жизни раньше?
— Нет, такие точно нет — думаю, это самый красивый. Из двух! Мой дебютный гол в карьере получился очень непривлекательным, сегодняшний не идёт с ним ни в какое сравнение, — приводит слова Веги официальный сайт клуба.

Новости. Футбол
