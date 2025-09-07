Игрок «Зенита» Вега — о голе в ворота «Сьона»: удалось показать, на что я способен

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о прошедшем матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля. На счету аргентинца забитый мяч и две результативные передачи.
— Расскажите подробнее про ваш гол. Отличные индивидуальные действия были перед ним!
— Да, удалось показать то, на что я способен. Забил — и почувствовал облегчение! Слава богу, гол вышел красивым.
— Подобные мячи случались в вашей жизни раньше?
— Нет, такие точно нет — думаю, это самый красивый. Из двух! Мой дебютный гол в карьере получился очень непривлекательным, сегодняшний не идёт с ним ни в какое сравнение, — приводит слова Веги официальный сайт клуба.
