Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватский полузащитник «Уфы» Мрзляк: я люблю Россию!

Хорватский полузащитник «Уфы» Мрзляк: я люблю Россию!
Комментарии

Хорватский полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что любит Россию. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

— Не страшно было возвращаться из-за политической обстановки?
— Мы футболисты и должны думать о футболе. Это две разные вещи.

— В Хорватии тебя не критиковали из-за этого перехода?
— Меня правда не волнуют такие вещи. У меня есть семья и дети. Я люблю Россию! Мой опыт тут был замечательным. Когда я играл в РПЛ, я был счастлив. Сейчас я здесь. Думаю, этого достаточно, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Хорватский игрок «Уфы» Мрзляк: я готов завершить карьеру в этом клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android