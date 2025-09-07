Хорватский полузащитник «Уфы» Мрзляк: я люблю Россию!

Хорватский полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что любит Россию. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

— Не страшно было возвращаться из-за политической обстановки?

— Мы футболисты и должны думать о футболе. Это две разные вещи.

— В Хорватии тебя не критиковали из-за этого перехода?

— Меня правда не волнуют такие вещи. У меня есть семья и дети. Я люблю Россию! Мой опыт тут был замечательным. Когда я играл в РПЛ, я был счастлив. Сейчас я здесь. Думаю, этого достаточно, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.