Игорь Дивеев: в Катаре очень душно и влажно, у кого-то вспотел паспорт

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал о погоде в Катаре в преддверии матча с местной национальной командой. Встреча пройдёт сегодня, 7 сентября.

«По первым ощущениям, как только вышли из аэропорта, здесь очень душно и влажно. У кого‑то вспотел паспорт, у кого‑то эмблемы [на форме] начали выделять воду», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

4 сентября на московской «Лукойл Арене» сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. Товарищеский матч со сборной Катара станет вторым в период политического отстранения России от международных соревнований, первая игра состоялась также в Катаре 12 сентября 2023 года и завершилась вничью со счётом 1:1.