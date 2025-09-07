«Немножко стесняюсь». Мурад Мусаев — об эмоциях, когда болельщики скандируют его имя

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что чувствует, когда болельщики на трибунах скандируют его имя. В субботу «быки» играли на стадионе «Ozon Арена» с ФК «10». Матч завершился вничью — 2:2.

— У болельщиков есть такой заряд: «Мурад Мусаев», который они долго-долго заряжают. Что вы испытываете в этот момент?

— Такие смешанные чувства. С одной стороны, мне очень приятно это. Я слышу их поддержку на каждом матче. И для меня, допустим, очень памятный был момент в прошлом году, когда мы начали с ничьих, а в Нижнем Новгороде дома мы проигрывали, они стали кричать моё имя, и так нам удалось переломить игру, это было очень важно. Важно не только когда выигрываем, но и когда тяжело. Но в то же время я достаточно скромный человек, и, когда столько людей кричат, я немножко стесняюсь, но я им очень благодарен, — сказал Мусаев в интервью пресс-службе «Краснодара».

После семи туров «Краснодар» занимает первое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 16 очками.