Игрок сборной Италии Дзакканьи: Гаттузо осыпал нас множеством пощёчин и передал энергию

Полузащитник сборной Италии Маттиа Дзакканьи высказался о прошедшем матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Ранее футболисты рассказали, что главный тренер сборной Дженнарро Гаттузо в перерыве дал игрокам пощёчины. Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.
«Мы искали именно тот настрой, которого требовал от нас тренер, и я думаю, что мы с блеском продемонстрировали его на поле. Это было заразительно, Гаттузо осыпал нас множеством пощёчин и передал нам энергию и энтузиазм, которые отличали его как игрока, и мы чувствовали это на поле. Мы дали себе большую свободу в интерпретации роли. Он требовал от нас напряжённости и решительного подхода к игре. Мы это получили», — приводит слова Дзакканьи Football Italia.
- 7 сентября 2025
-
10:16
-
10:12
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:10
-
09:02
-
08:48
-
08:18
-
07:53
-
07:51
-
07:38
-
07:29
-
07:03
-
06:52
-
06:41
-
06:38
-
06:29
-
06:11
-
06:08
-
05:59
-
05:53