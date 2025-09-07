Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Италии Дзакканьи: Гаттузо осыпал нас множеством пощёчин и передал энергию

Игрок сборной Италии Дзакканьи: Гаттузо осыпал нас множеством пощёчин и передал энергию
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Италии Маттиа Дзакканьи высказался о прошедшем матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Ранее футболисты рассказали, что главный тренер сборной Дженнарро Гаттузо в перерыве дал игрокам пощёчины. Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
5 : 0
Эстония
1:0 Кин – 58'     2:0 Ретеги – 69'     3:0 Распадори – 71'     4:0 Ретеги – 89'     5:0 Бастони – 90+2'    

«Мы искали именно тот настрой, которого требовал от нас тренер, и я думаю, что мы с блеском продемонстрировали его на поле. Это было заразительно, Гаттузо осыпал нас множеством пощёчин и передал нам энергию и энтузиазм, которые отличали его как игрока, и мы чувствовали это на поле. Мы дали себе большую свободу в интерпретации роли. Он требовал от нас напряжённости и решительного подхода к игре. Мы это получили», — приводит слова Дзакканьи Football Italia.

Материалы по теме
Распадори: Гаттузо показывает нам, насколько важна футболка сборной Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android