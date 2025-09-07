Игрок сборной Италии Дзакканьи: Гаттузо осыпал нас множеством пощёчин и передал энергию

Полузащитник сборной Италии Маттиа Дзакканьи высказался о прошедшем матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Ранее футболисты рассказали, что главный тренер сборной Дженнарро Гаттузо в перерыве дал игрокам пощёчины. Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.

«Мы искали именно тот настрой, которого требовал от нас тренер, и я думаю, что мы с блеском продемонстрировали его на поле. Это было заразительно, Гаттузо осыпал нас множеством пощёчин и передал нам энергию и энтузиазм, которые отличали его как игрока, и мы чувствовали это на поле. Мы дали себе большую свободу в интерпретации роли. Он требовал от нас напряжённости и решительного подхода к игре. Мы это получили», — приводит слова Дзакканьи Football Italia.