Marca раскрыла подробности о повреждении Френки де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, покинувший расположение сборной Нидерландов из-за повреждения, испытывает небольшой дискомфорт в ягодичной мышце. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в понедельник, 8 сентября, футболист пройдёт дополнительное медобследование в Барселоне, которое покажет, сможет ли он принять участие в матче 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (14 сентября). Обследование, проведённое врачами сборной Нидерландов, показало, что повреждение де Йонга не является серьёзным.

В нынешнем сезоне принял участие в двух матчах Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

