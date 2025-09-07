Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
18:15 Мск
Футбол Новости

Marca раскрыла подробности о повреждении Френки де Йонга

Marca раскрыла подробности о повреждении Френки де Йонга
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, покинувший расположение сборной Нидерландов из-за повреждения, испытывает небольшой дискомфорт в ягодичной мышце. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в понедельник, 8 сентября, футболист пройдёт дополнительное медобследование в Барселоне, которое покажет, сможет ли он принять участие в матче 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (14 сентября). Обследование, проведённое врачами сборной Нидерландов, показало, что повреждение де Йонга не является серьёзным.

В нынешнем сезоне принял участие в двух матчах Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

