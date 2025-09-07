Хорватский игрок «Уфы»: надеюсь, Россия вернётся в Европу, она заслуживает быть там

Хорватский футболист «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что надеется на скорый допуск российских клубов и сборных до международных турниров. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020-го по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

— Не забыл русский язык?

— Нет, но лучше говорю по-английски. В Европе не практиковал русский.

— Не грустно, что Россия не выступает в Европе?

— Надеюсь, она вернётся. Россия заслуживает быть там, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По решению ФИФА и УЕФА российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.