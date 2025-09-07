Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватский игрок «Уфы»: надеюсь, Россия вернётся в Европу, она заслуживает быть там

Хорватский игрок «Уфы»: надеюсь, Россия вернётся в Европу, она заслуживает быть там
Комментарии

Хорватский футболист «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что надеется на скорый допуск российских клубов и сборных до международных турниров. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020-го по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

— Не забыл русский язык?
— Нет, но лучше говорю по-английски. В Европе не практиковал русский.

— Не грустно, что Россия не выступает в Европе?
— Надеюсь, она вернётся. Россия заслуживает быть там, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По решению ФИФА и УЕФА российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хорватский полузащитник «Уфы» Мрзляк: я люблю Россию!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android