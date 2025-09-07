Полузащитник «Уфы» Мрзляк сравнил уровень футбола в чемпионатах России и Хорватии

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк сравнил уровень футбола в российском и хорватском чемпионатах. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

— Как тебе игралось на родине?

— Не так хорошо, как в «Уфе». Я уехал рано, в 19 лет. Когда вернулся в Хорватию, появился шанс показать свои качества. Я показал их, поиграл в течение года и уехал (смеётся). Я рад находиться здесь. Попробую задержаться в России как можно дольше.

— Где уровень футбола выше?

— В РПЛ точно выше. Но чемпионат Хорватии и ФНЛ похожи. Но такие команды, как «Динамо» Загреб, «Хайдук», «Риека», играют в хороший футбол, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.