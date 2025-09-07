Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Уфы» Мрзляк сравнил уровень футбола в чемпионатах России и Хорватии

Полузащитник «Уфы» Мрзляк сравнил уровень футбола в чемпионатах России и Хорватии
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк сравнил уровень футбола в российском и хорватском чемпионатах. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

— Как тебе игралось на родине?
— Не так хорошо, как в «Уфе». Я уехал рано, в 19 лет. Когда вернулся в Хорватию, появился шанс показать свои качества. Я показал их, поиграл в течение года и уехал (смеётся). Я рад находиться здесь. Попробую задержаться в России как можно дольше.

— Где уровень футбола выше?
— В РПЛ точно выше. Но чемпионат Хорватии и ФНЛ похожи. Но такие команды, как «Динамо» Загреб, «Хайдук», «Риека», играют в хороший футбол, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хорватский полузащитник «Уфы» Мрзляк: я люблю Россию!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android