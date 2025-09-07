Данил Глебов: все, кто понимает футбол, увидели, что Иордания — крепкая сборная

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о сборной Иордании после товарищеской встречи команд в Москве. Игра состоялась 4 сентября и завершилась со счётом 0:0.

«Все, кто понимает футбол, увидели, что Иордания — крепкая сборная, которая понимает, за счёт чего может играть. У них неплохие футболисты, они хорошо физически готовы. Игра получилась тяжёлой для нас, хотя где‑то мы сами её себе усложнили. Был нервный матч. Думаю, что играть с такими сборными полезно для команды и для тренерского штаба», — заявил Глебов в эфире «Матч ТВ».

Иордания — одна из участниц чемпионата мира 2026 года. Сборная России не проходила отбор на турнир из-за отстранения. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Катаре с местной сборной.