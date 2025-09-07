Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Филип Мрзляк: цель «Уфы» — попытаться вернуться в РПЛ уже в этом сезоне

Комментарии

Футболист «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что клуб будет пытаться вернуться в Мир РПЛ уже в этом сезоне. Сейчас команда занимает 10-е место в таблице Pari Первой лиги, набрав девять очков после восьми туров.

«Цель — попытаться вернуться в РПЛ уже в этом сезоне. Команда на правильном пути. Думаю, через два года это станет возможным. Больше денег — больше хороших игроков — больше счастья. Но и с таким бюджетом мы можем добиться хороших результатов. Однако я не хочу ставить высокую планку. Состав у нас молодой. Нужны опытные игроки, чтобы сделать следующий шаг», — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

