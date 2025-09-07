Роман Вега: люблю каждый день пытаться довести до совершенства какие-то приёмы
Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о своём умении делать навесы после матча Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля. Аргентинец забил гол и отдал две результативные передачи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11' 1:1 Нивокази – 23' 2:1 Кассьерра – 28' 2:2 Кабакальман – 45' 3:2 Вега – 45+1' 4:2 Соболев – 56' 5:2 Гонду – 63' 5:3 Бушларем – 80'
— На вашем счету также голевая и предголевая верховые передачи. Точные навесы у вас — врождённое или натренированное качество?
— Второй вариант. Я люблю каждый день пытаться довести до совершенства какие-то приёмы. Буду продолжать оттачивать своё мастерство и становиться лучше, — приводит слова Веги официальный сайт клуба.
