Роман Вега: люблю каждый день пытаться довести до совершенства какие-то приёмы

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о своём умении делать навесы после матча Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля. Аргентинец забил гол и отдал две результативные передачи.

— На вашем счету также голевая и предголевая верховые передачи. Точные навесы у вас — врождённое или натренированное качество?

— Второй вариант. Я люблю каждый день пытаться довести до совершенства какие-то приёмы. Буду продолжать оттачивать своё мастерство и становиться лучше, — приводит слова Веги официальный сайт клуба.