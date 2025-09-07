Хёйсен: в сборной игроки «Барсы» смеются из-за моего перехода в «Реал». Увидимся на поле

Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен рассказал, что во время его нахождения в сборной Испании футболисты «Барселоны» подшучивают над ним из-за его перехода в стан «сливочных».
«В национальной команде некоторые говорят мне, что я правильно сделал, выбрав мадридский «Реал». [В ответ на это] игроки «Барсы» дразнят меня, но мы поговорим об этом в «эль класико», — приводит слова Хёйсена аккаунт Madrid Zone на своей странице в социальной сети X.
Хёйсен перешёл в испанский гранд из «Борнмута» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: