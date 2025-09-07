Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёйсен: в сборной игроки «Барсы» смеются из-за моего перехода в «Реал». Увидимся на поле

Хёйсен: в сборной игроки «Барсы» смеются из-за моего перехода в «Реал». Увидимся на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен рассказал, что во время его нахождения в сборной Испании футболисты «Барселоны» подшучивают над ним из-за его перехода в стан «сливочных».

«В национальной команде некоторые говорят мне, что я правильно сделал, выбрав мадридский «Реал». [В ответ на это] игроки «Барсы» дразнят меня, но мы поговорим об этом в «эль класико», — приводит слова Хёйсена аккаунт Madrid Zone на своей странице в социальной сети X.

Хёйсен перешёл в испанский гранд из «Борнмута» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Давид Алаба прокомментировал информацию о возможном уходе из «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android