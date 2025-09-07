Филип Мрзляк: Уфа очень похорошела за время моего отсутствия в России

Хорватский футболист «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что город похорошел за время его отсутствия в России. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

«Уфа за время моего отсутствия очень похорошела. Много зданий, город более красивый. Если говорить о футболе, мы сейчас в ФНЛ. Здесь много молодых игроков. Если они наберутся опыта, станут очень хорошими футболистами. Когда мы играли в РПЛ, в команде было больше опытных ребят, которые прошли европейские лиги. Сейчас всё по-другому: новый подход и молодые игроки. Мы можем им помочь развиваться, а все вместе способны сделать гораздо больше, чем в прошлом году», — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.