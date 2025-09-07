Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филип Мрзляк: Уфа очень похорошела за время моего отсутствия в России

Филип Мрзляк: Уфа очень похорошела за время моего отсутствия в России
Комментарии

Хорватский футболист «Уфы» Филип Мрзляк заявил, что город похорошел за время его отсутствия в России. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

«Уфа за время моего отсутствия очень похорошела. Много зданий, город более красивый. Если говорить о футболе, мы сейчас в ФНЛ. Здесь много молодых игроков. Если они наберутся опыта, станут очень хорошими футболистами. Когда мы играли в РПЛ, в команде было больше опытных ребят, которые прошли европейские лиги. Сейчас всё по-другому: новый подход и молодые игроки. Мы можем им помочь развиваться, а все вместе способны сделать гораздо больше, чем в прошлом году», — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хорватский полузащитник «Уфы» Мрзляк: я люблю Россию!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android