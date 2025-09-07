Полузащитник «Уфы» Мрзляк рассказал, как оказался в чемпионате Индии

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк рассказал, как играл в чемпионате Индии за клуб «Пенджаб».

— Как ты оказался в Индии?

— Я устал от каких-то вещей в карьере. Хотел попробовать что-то ещё, поэтому поехал в Индию. Было здорово. Возможно, для остальных это кажется иначе, но и там можно многому научиться. Я прогрессировал как футболист там — стал более уверенным. Так что всё было правильно.

— Что удивило больше всего?

— Всё: еда, климат. Всё очень отличается.

— Что понравилось?

— Только футбол. Каждая команда билась очень сильно. Но они играют по-другому. Это не для меня, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.