Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Футбол Новости

Полузащитник «Уфы» Мрзляк рассказал, как оказался в чемпионате Индии

Полузащитник «Уфы» Мрзляк рассказал, как оказался в чемпионате Индии
Комментарии

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк рассказал, как играл в чемпионате Индии за клуб «Пенджаб».

— Как ты оказался в Индии?
— Я устал от каких-то вещей в карьере. Хотел попробовать что-то ещё, поэтому поехал в Индию. Было здорово. Возможно, для остальных это кажется иначе, но и там можно многому научиться. Я прогрессировал как футболист там — стал более уверенным. Так что всё было правильно.

— Что удивило больше всего?
— Всё: еда, климат. Всё очень отличается.

— Что понравилось?
— Только футбол. Каждая команда билась очень сильно. Но они играют по-другому. Это не для меня, — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
