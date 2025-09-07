Скидки
Стало известно, кого «Интер» рассматривает в качестве альтернативы для Лукмана

«Интер» проявляет интерес к вингеру «Лиона» Малику Фофана, рассматривающемуся в качестве потенциальной замены для нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана, которого «нерадзурри» не смогли подписать минувшим летом. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский гранд изучает вариант с покупкой 20-летнего футболиста в январе.

Фофана выступает за «Лион» с января 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Лаутаро Мартинес высказался об уходе Индзаги из «Интера»

