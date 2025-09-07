Скидки
18:15 Мск
Корнаухов: интересно, как Кисляк и Батраков проявят себя на поле с Головиным и Миранчуком

Корнаухов: интересно, как Кисляк и Батраков проявят себя на поле с Головиным и Миранчуком
Аудио-версия:
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с Катаром. Встреча состоится сегодня, 7 сентября.

«Матч закончится плюс‑минус так же, как завершилась игра с Иорданией. Будет ничья. Я прежде всего хочу посмотреть на молодых футболистов, таких как Матвей Кисляк и Алексей Батраков. Мне интересно, как они проявят себя, будучи на поле вместе с нашими опытными талантливейшими игроками — Александром Головиным и Алексеем Миранчуком», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

4 сентября на московской «Лукойл Арене» сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. Товарищеский матч со сборной Катара станет вторым в период политического отстранения России от международных соревнований, первая игра состоялась также в Катаре 12 сентября 2023 года и завершилась вничью со счётом 1:1.

Новости. Футбол
