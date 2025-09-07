Стали известны подробности восстановления Беллингема после операции на плече

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем планирует начать тренироваться с мячом на футбольном поле на грядущей неделе. Также не исключена частичная работа футболиста с основной командой. Об этом сообщает Marca.

Напомним, в середине июля хавбек перенёс операцию на левом плече. СМИ сообщали, что при наиболее удачном раскладе он сможет начать принимать участие в матчах в конце октября. Есть вероятность, что процесс его восстановления может затянуться до ноября.

По информации источника, Беллингем хорошо себя чувствует и хочет вернуться на поле как можно скорее. Подчёркивается, что врачам приходится сдерживать полузащитника, желающего завершить реабилитацию быстрее запланированных сроков.

