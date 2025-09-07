Экс-игрок сборной Армении Авалян раскритиковал футболистов после матча с Португалией

Бывший футболист сборной Армении Гарник Авалян высказался об игре команды в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Португалией. Армянская команда проиграла в Ереване со счётом 0:5.

«Я ожидал другого результата. Понятно, что Португалия посильнее Армении, но мне не понравились действия футболистов и их самоотдача. Команда уступает в мастерстве португальцам, но двигались ребята ужасно! В своё время я играл в Португалии за нашу сборную. Мы проиграли 1:3, но нас провожали аплодисментами. Мы бились, старались, а вчера я этого не увидел. Не ожидал. Проигрыш был позорным! Очень огорчило отношение игроков», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.