Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Футбол Новости

Экс-игрок сборной Армении Авалян раскритиковал футболистов после матча с Португалией

Экс-игрок сборной Армении Авалян раскритиковал футболистов после матча с Португалией
Комментарии

Бывший футболист сборной Армении Гарник Авалян высказался об игре команды в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Португалией. Армянская команда проиграла в Ереване со счётом 0:5.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    

«Я ожидал другого результата. Понятно, что Португалия посильнее Армении, но мне не понравились действия футболистов и их самоотдача. Команда уступает в мастерстве португальцам, но двигались ребята ужасно! В своё время я играл в Португалии за нашу сборную. Мы проиграли 1:3, но нас провожали аплодисментами. Мы бились, старались, а вчера я этого не увидел. Не ожидал. Проигрыш был позорным! Очень огорчило отношение игроков», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

