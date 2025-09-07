Игрок «Наполи» Кевин Де Брёйне: стиль Конте сильно отличается от Пепа

Бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о различиях между главным тренером неаполитанцев Антонио Конте и Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити».

«Сложно сказать, я провёл всего два матча за «Наполи». Стиль Конте сильно отличается от Пепа. Он гораздо более тактичен и немного медленнее. Стиль игры другой, но и поля тоже — они суше. Из-за этого сложнее поддерживать темп», — приводит слова Де Брёйне Football Italia.

Напомним, этим летом 34-летний полузащитник перешёл из «Манчестер Сити» в «Наполи» свободным агентом. В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл два матча в Серии А, в которых забил один гол. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 20 млн.