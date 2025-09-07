Экс-нападающий сборной Армении Авалян: стыдно за игру с Португалией

Бывший нападающий сборной Армении Гарник Авалян высказался об игре футболистов национальной команды в матче с Португалией (0:5) в 1-м туре отбора на чемпионат мира — 2026. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване.

«Сперцян — один из ведущих игроков «Краснодара», капитан. В первую очередь у меня претензии к нему — он должен был быть ведущим футболистом с Португалией. Но по игре Тикнизяна, Севикяна и Сперцяна было немного не по себе. Они могут, да и должны были играть лучше. Немного неправильно валить всё на тренера. Его задача — подвести команду и правильно объяснить тактически. На данный момент не всё зависит от главного тренера. У него не было времени. Мне не понравилась самоотдача футболистов. Простить можно многое, но ребята были равнодушными. Нельзя так играть за сборную. Мне стыдно за эту игру», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.