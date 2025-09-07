Хорватский футболист Мрзляк объяснил, почему вернулся в Россию

Хорватский футболист «Уфы» Филип Мрзляк объяснил, почему решил вернуться в российскую лигу. 32-летний хавбек играл за «Уфу» с 2020 по 2022-й, а в августе этого года вернулся в клуб.

«Я очень рад, что для меня открылась возможность вернуться в Россию. У меня были отличные моменты здесь. К сожалению, мы больше не играем в РПЛ. Мы понизились. Я вернулся, чтобы помочь команде вернуться в РПЛ. Мне нравится команда, я люблю город. Я получаю удовольствие от игры здесь», — сказал Мрзляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сейчас «Уфа» занимает 10-е место в таблице Pari Первой лиги, набрав девять очков после восьми туров.