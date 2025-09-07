Мбаппе назвал три клуба, которые могли подписать его вместо «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что три немецких клуба интересовались им в период его выступлений в составе «Монако».

«Ко мне обращались многие клубы. «Бавария» пришла ко мне, когда я был немного моложе и мог покинуть «Монако». Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» также обращались. И это только три клуба, которые я помню. Может быть, были и другие, но я не помню», — приводит слова Мбаппе Bild.

Мбаппе находился в системе «Монако» с 2013 по 2017 год. Летом 2017 года нападающий был арендован «ПСЖ». Через год он перешёл во французский гранд на постоянной основе. Летом 2024 года Мбаппе присоединился к мадридскому «Реалу» в качестве свободного агента.

