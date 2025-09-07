Игроки «Реала» впечатлены формой Мбаппе, Винисиус и Родриго признают в нём лидера — Marca

Футболисты мадридского «Реала» отметили, что по возвращении из отпуска минувшим летом нападающий Килиан Мбаппе вёл себя совсем иначе по сравнению с прошлым годом, когда он только перешёл в клуб. Игроки «сливочных» обратили внимание на хорошую физическую подготовку француза, а также на «внутреннюю уверенность». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболисты испанского гранда признали в Мбаппе лидера, готового взять ответственность за себя и партнёров по команде. В частности, это признали нападающие Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс, понимающие, что им нужно сотрудничать с Мбаппе на поле.

Кроме того, отмечается физическая форма французского игрока. На старте сезона Мбаппе демонстрирует «скорость и мощь, которые сделали его эталоном мирового футбола». Подчёркивается, что в течение части своего отпуска Мбаппе дополнительно тренировался в компании с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими.

