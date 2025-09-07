Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил игру Максименко в матче с Иорданией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в матче с национальной командой Иордании. Игра состоялась 4 сентября и завершилась со счётом 0:0.

«Я думаю, что в этом сезоне матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, для Саши, если брать и «Спартак», и сборную. Ни одной помарочки в передачах. Даже там, где игроки допускали ошибки, он давал качественную передачу. К нему не было претензий», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Иордания — одна из участниц чемпионата мира 2026 года. Сборная России не проходила отбор на турнир из-за отстранения. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет в Катаре с местной сборной.