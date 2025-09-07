Грузия — Болгария: онлайн-трансляция матча отборочного турнира к ЧМ-2026 начнётся в 16:00
Сегодня, 5 сентября, состоится матч 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встретятся сборные Грузии и Болгарии. Команды, выступающие в группе Е, будут играть на стадионе «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Болгария
Помимо Грузии и Болгарии, в группе Е также выступают национальные команды Испании и Турции.
Последние две встречи между сборными Грузии и Болгарии состоялись в 2022 году. Первый матч в том году завершился разгромной победой грузинской команды, а во второй игре была зафиксирована ничья — 0:0.
