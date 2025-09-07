Грузия — Болгария: онлайн-трансляция матча отборочного турнира к ЧМ-2026 начнётся в 16:00

Сегодня, 5 сентября, состоится матч 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встретятся сборные Грузии и Болгарии. Команды, выступающие в группе Е, будут играть на стадионе «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Помимо Грузии и Болгарии, в группе Е также выступают национальные команды Испании и Турции.

Последние две встречи между сборными Грузии и Болгарии состоялись в 2022 году. Первый матч в том году завершился разгромной победой грузинской команды, а во второй игре была зафиксирована ничья — 0:0.