Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузия — Болгария, онлайн-трансляция матча 2-го тура отбора к ЧМ-2026 начнется в 16:00

Грузия — Болгария: онлайн-трансляция матча отборочного турнира к ЧМ-2026 начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, состоится матч 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встретятся сборные Грузии и Болгарии. Команды, выступающие в группе Е, будут играть на стадионе «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо Грузии и Болгарии, в группе Е также выступают национальные команды Испании и Турции.

Последние две встречи между сборными Грузии и Болгарии состоялись в 2022 году. Первый матч в том году завершился разгромной победой грузинской команды, а во второй игре была зафиксирована ничья — 0:0.

Материалы по теме
Кварацхелия высказался о поражении Грузии в матче с Турцией в отборе к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android