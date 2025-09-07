«ПСЖ» сделал заявление, где выразил недовольство сборной Франции из-за травмы Дембеле

«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил недовольство сборной Франции, проигнорировавшей рекомендации клуба о допустимой нагрузке для нападающих Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Оба игрока получили травмы, находясь в расположении «трёхцветных».

«После подтверждения травм у игроков Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, вызванных в сборную Франции, что несёт значительные спортивные последствия для футболистов и клуба, «ПСЖ» направил письмо во Французскую федерацию футбола с призывом срочно разработать новый протокол спортивно-медицинской координации между клубами и сборной, сделать его более прозрачным, сделать здоровье игроков и их медицинское сопровождение главным приоритетом.

«ПСЖ», который в течение года проводит медицинское наблюдение за своими игроками и располагает точной и подробной информацией, ещё до начала созыва сборной Франции передал в Федерацию конкретные медицинские материалы о допустимой нагрузке и рисках травм своих игроков. Клуб сожалеет, что эти медицинские рекомендации не были приняты во внимание медицинским персоналом сборной Франции, а также из-за полного отсутствия запросов и консультаций с клубной медицинской бригадой.

«ПСЖ», который хочет подтвердить свою приверженность сборной Франции, желает, чтобы эти прискорбные события проложили путь к созданию новой формализованной структуры медицинской координации, гарантирующей систематический, документированный и взаимный обмен мнениями между медицинским персоналом клубов и сборной, а также к соблюдению усиленного принципа предосторожности при вызове и использовании игроков, особенно когда у них есть повреждение, требующее лечения.

Недавние события, серьёзные и предотвратимые, должны повлечь за собой быстрые и немедленные корректирующие меры. Клуб готов внести активный вклад в эту коллективную работу в интересах игроков и всего профессионального футбола», — написано в заявлении «ПСЖ».

Самые опасные травмы в футболе: