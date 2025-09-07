Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Арсен Адамов высказался о назначении Зырянова на должность председателя правления «Зенита»

Крайний защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о назначении экс-игрока команды Константина Зырянова на должность председателя правления сине-бело-голубых.

«Не мне об этом говорить. Перестановки идут сверху. Понятно, что Иваныч [Александр Медведев] долгое время работал в команде. И работал очень хорошо. С приходом нового председателя правления ничего глобально не поменяется. Задача стоит та же самая — занять самое высокое место. Когда я был в «Оренбурге», Константин Георгиевич отвечал за игроков, которые находятся в аренде. Мы часто созванивались. Могу сказать о нём только хорошее. Зырянов — человек футбольный», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

