Главная Футбол Новости

«Ни на минуту не верил в нашу победу». Швайнштайгер — о поражении Германии от Словакии

«Ни на минуту не верил в нашу победу». Швайнштайгер — о поражении Германии от Словакии
Комментарии

Чемпион мира Бастиан Швайнштайгер раскритиковал футболистов сборной Германии после поражения от команды Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 (0:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42'     2:0 Стрелец – 55'    

«Мне очень жаль. Но я ни на минуту я не верил в нашу победу. Ничего не получалось. Это тяжёлое поражение. Мы сыграли очень плохо. Мы плохо отдавали передачи, мы не представляли никакой угрозы. Если хочешь что-то выиграть, нужно проявить стойкость.

Также я должен спросить себя: когда я в последний раз видел, как немецкие болельщики освистывали своих игроков? Это действительно ранило моё сердце. Мы должны быть рады, если пройдём на чемпионат мира с такой игрой», — приводит слова Швайнштайгера Footmercato.

