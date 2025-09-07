«Ни на минуту не верил в нашу победу». Швайнштайгер — о поражении Германии от Словакии
Поделиться
Чемпион мира Бастиан Швайнштайгер раскритиковал футболистов сборной Германии после поражения от команды Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 (0:2).
ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42' 2:0 Стрелец – 55'
«Мне очень жаль. Но я ни на минуту я не верил в нашу победу. Ничего не получалось. Это тяжёлое поражение. Мы сыграли очень плохо. Мы плохо отдавали передачи, мы не представляли никакой угрозы. Если хочешь что-то выиграть, нужно проявить стойкость.
Также я должен спросить себя: когда я в последний раз видел, как немецкие болельщики освистывали своих игроков? Это действительно ранило моё сердце. Мы должны быть рады, если пройдём на чемпионат мира с такой игрой», — приводит слова Швайнштайгера Footmercato.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
13:26
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:00
-
13:00
-
12:51
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:23
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:07
-
11:50
-
11:49
-
11:47
-
11:33
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:47
-
10:36
-
10:35
-
10:16
-
10:12
-
10:10