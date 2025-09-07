«Ни на минуту не верил в нашу победу». Швайнштайгер — о поражении Германии от Словакии

Чемпион мира Бастиан Швайнштайгер раскритиковал футболистов сборной Германии после поражения от команды Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 (0:2).

«Мне очень жаль. Но я ни на минуту я не верил в нашу победу. Ничего не получалось. Это тяжёлое поражение. Мы сыграли очень плохо. Мы плохо отдавали передачи, мы не представляли никакой угрозы. Если хочешь что-то выиграть, нужно проявить стойкость.

Также я должен спросить себя: когда я в последний раз видел, как немецкие болельщики освистывали своих игроков? Это действительно ранило моё сердце. Мы должны быть рады, если пройдём на чемпионат мира с такой игрой», — приводит слова Швайнштайгера Footmercato.