Иван Обляков назвал самых сильных соперников сборной России

Полузащитник сборной России Иван Обляков ответил на вопрос о самых сильных и слабых соперниках национальной команды. Футболист выделил игры с Сербией (4:0) и Камеруном (1:0).

– Как считаешь, кто был самым сильным соперником для сборной за всё время?

– Наверное, Сербия, если смотреть по уровню игры, рейтингу. Там было удаление, получилась не самая показательная игра. С Камеруном была самая сложная игра для меня лично. Команда очень физически сильная, да и по технике они тоже на высоком уровне.

– А самым слабым?

– Не хочется принижать другие сборные, это их уровень футбола. Сейчас нас ждут действительно серьёзные соперники, и это здорово. Каждый из них – это новый игровой опыт. Не стоит делить на слабых или сильных, ведь каждый приносит свои уроки и помогает расти. Двигаемся вперёд от соперника к сопернику, совершенствуя свои навыки, — приводит слова Облякова Metaratings.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.