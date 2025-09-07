Игрок «Сьона» Бердаеш выделил лучших игроков в составе «Зенита»

Полузащитник «Сьона» Тео Бердаеш выделил лучших игроков в составе «Зенита» после очного товарищеского матча между командами (5:3).

«Я бы хотел выделить игрока, который играл на левом фланге, — Романа Вегу. Он и в первом матче показал, на что способен. Отмечу также форварда Матео Кассьерру. Совершенно понятно, что этим игрокам не нужно три возможности для того, чтобы забить один мяч. Как только появляется возможность, они нацелены на ворота. И мы за это поплатились. Но, несмотря на то что иногда «Зенит» терял мяч прямо перед своей штрафной, мы, к сожалению, этим не смогли воспользоваться. Но мы видим, что определённые моменты у петербуржцев доведены просто до автоматизма», — сказал Бердаеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: