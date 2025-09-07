Мбаппе ответил на вопрос о фаворите в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, кто является фаворитом в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Я всегда называю мадридский «Реал». В Европе много хороших команд, мы убедились в этом в прошлом году благодаря новому формату. В этом году будет ещё лучше», — приводит слова Мбаппе Bild.

В минувшем сезоне «Реал» дошёл до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

