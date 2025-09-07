Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мбаппе рассказал, кто диджей в раздевалке «Реала»

Мбаппе рассказал, кто диджей в раздевалке «Реала»
Комментарии

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал трёх футболистов, которые обычно выбирают музыку, которая звучит в раздевалке команды.

«По-разному. Обычно это Эдуардо Камавинга, но во время последнего матча музыку ставил Вини (Винисиус Жуниор). Иногда это Орельен Тчуамени. Вини — хороший певец, и мне тоже нравится петь», — приводит Bild слова Мбаппе.

Мадридский «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании после трёх туров, команда Хаби Алонсо набрала девять очков. В следующем матче 13 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Реал Сосьедад», за который играет российский полузащитник Арсен Захарян.

