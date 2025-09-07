«Главное — не кидать вёсла». Данил Глебов высказался о старте «Динамо» в РПЛ

Опорный полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о старте бело-голубых в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не совсем удачный старт. Понятно, что переживаем, но нужно принимать ситуацию, какая она есть. Главное — не кидать вёсла и стараться исправлять положение. Есть понимание, в чём проблема, но пусть это останется при мне. Надеюсь, что исправим и игру, и турнирную позицию, и глобально наладим ситуацию», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

Московское «Динамо» набрало восемь очков в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице девятое место. В трёх играх группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на счету бело-голубых четыре очка и третье место в квартете с «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Сочи».