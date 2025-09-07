Дембеле: в 20 лет попасть в раздевалку «Барселоны», где столько звёзд, — это невероятно

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, ранее выступавший за «Барселону», вспомнил об эмоциях от перехода в каталонский клуб в 2017 году. Француз играл за сине-гранатовых до лета 2023 года.

«Это было непросто, особенно учитывая, что я пришёл в клуб всего через 18 месяцев после того, как стал профессиональным футболистом. Я провёл шесть месяцев в «Ренне», а затем год в «Боруссии». В 20 лет ты попадаешь в раздевалку «Барселоны» со всеми звёздами, со всеми игроками, с которыми мечтал играть… Это было просто невероятно.

Затем мне пришлось адаптироваться. Три или четыре года мне не везло из-за травм. Когда ты можешь играть, приходится адаптироваться. Когда это было невозможно, нужно было оставаться сильным. Но я занимался любимым делом и играл в клубе своей мечты — «Барселоне». Это было непросто, но через три или четыре года ситуация значительно улучшилась», — приводит слова Дембеле FourFourTwo.

